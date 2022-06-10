لبنان سيستأنف إصدار جوازات السفر بعد تعليقها

أعلنت السلطات اللبنانية الجمعة عزمها استئناف إصدار جوازات سفر بدءا من الأسبوع المقبل، بعد تعليق استمر لأكثر من شهر.

وأفادت المديرية العامة للأمن العام في بيان عن إعادة العمل بمنصة إصدار وتجديد جوازات السفر اعتبارا من الاثنين المقبل، بعد تحويل السلطات المستحقات المالية الى شركة أجنبية متعاقدة معها.

وكان الأمن العام، وهو الجهاز المسؤول عن إصدار جوازات السفر، أعلن في 27 أبريل تعليقه تلقّي طلبات المواطنين الراغبين باستصدار جوازات سفر جديدة لأنّ مخزونه من الجوازات شارف على النفاد بسبب الطلب الهائل عليها ولعدم توفر التمويل اللازم لشراء كميات جديدة منها.

وأثار القرار غضب كثر اضطر بعضهم الى تأجيل أو إلغاء رحلاتهم لعدم قدرتهم على حجز مواعيد عبر المنصة المخصصة لذلك في الوقت المطلوب.

وفاق الطلب على جوازات السفر، وفق الأمن العام، عشرات أضعاف ما كان عليه خلال الأعوام السابقة في ظل تهافت اللبنانيين منذ العام الماضي لاستصدار جوازات جديدة أو تجديد تلك المنتهية الصلاحية، على وقع أزمة اقتصادية خانقة فاقمت موجة الهجرة خصوصا في صفوف الشباب.

وأظهر مسح أجرته شبكة "الباروميتر العربي" في أبريل أن قرابة نصف اللبنانيين يطمحون إلى الهجرة.

المصدر: أ ف ب