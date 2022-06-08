خبير: موسم أمطار أعلى من المعدل هذا العام في دول حوض النيل - صورة

أكد خبير المياه وأستاذ الجيولوجيا في مصر، عباس شراقي، أنه طبقا لـ"IGAD"، من المتوقع هطول أمطار أعلى من المعدل في أجزاء من شمال القرن الإفريقي في إثيوبيا والسودان وجنوب السودان.

وقال: "المعدلات ستكون أكثر جفافا بعيدا عن حوض النيل (الخطوط الحمراء)، وخصوصا على الساحل الكيني والساحل الجنوبي للصومال وجنوب شرق إثيوبيا".



وأضاف: "سيبدأ موسم الأمطار في إثيوبيا والسودان خلال شهر يونيو، حيث يصل عند سد النهضة حوالى 2 مليار م3 على مدار الشهر، وسيمر معظمها من خلال فتحة التصريف الشرقية والتوربين رقم 10 في فترات التشغيل (حوالى 30 مليون م3/يوم) إلى السودان ومصر، وتزداد الأمطار في يوليو حتى سبتمبر".

وتابع: "منذ أيام ازداد تفريغ السدود في إثيوبيا والسودان استعدادا لاستقبال الإيرادات المائية الجديدة، رغم عدم التأكد من مدى تعلية سد النهضة حتى وصول الفيضان".

وأوضح: "سوف تبدأ إثيوبيا في التخزين الثالث بداية يوليو المقبل، وتريد تحقيق ما فشلت فيه العامين الماضيين من وصول التخزين إلى 18.5 مليار م3، وهذا يعنى حجز مياه شهر يوليو (7 مليار م3)، والأسبوع الأول من شهر أغسطس".

وختم: "تتوقف كمية المياه التي تمر نحو السودان وقت التخزين على فتح بوابتي التصريف (حوالي 50 مليون م3/يوم) أو غلقهما، وكذلك على مياه التوربين القليلة في ساعات التشغيل".

ناصر حاتم ت القاهرة