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السعودية تقر معاملة العسكريين والعسكريات في إجازات الأبوة والأمومة معاملة المدنيين

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السعودية تقر معاملة العسكريين والعسكريات في إجازات الأبوة والأمومة معاملة المدنيين
Globallookpress
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أعلن مجلس الوزراء السعودي إقرار معايير معاملة العسكريين والعسكريات في إجازات الأبوة والأمومة والعدة، معاملة الموظفين المدنيين.

وقالت الوزارة في بيان صدر بعد اجتماعها: "يعامل الموظف برتبة عسكرية في ما يتعلق بإجازة الأبوة، والموظفة برتبة عسكرية فيما يتعلق بإجازات الوضع، وعدة الوفاة، والأمومة، والموظف والموظفة برتب عسكرية في ما يتعلق بإجازتي: المرافقة لغرض العلاج، والوفاة، معاملة الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية".

المصدر: "عكاظ"

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