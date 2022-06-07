السعودية تقر معاملة العسكريين والعسكريات في إجازات الأبوة والأمومة معاملة المدنيين

أعلن مجلس الوزراء السعودي إقرار معايير معاملة العسكريين والعسكريات في إجازات الأبوة والأمومة والعدة، معاملة الموظفين المدنيين.

وقالت الوزارة في بيان صدر بعد اجتماعها: "يعامل الموظف برتبة عسكرية في ما يتعلق بإجازة الأبوة، والموظفة برتبة عسكرية فيما يتعلق بإجازات الوضع، وعدة الوفاة، والأمومة، والموظف والموظفة برتب عسكرية في ما يتعلق بإجازتي: المرافقة لغرض العلاج، والوفاة، معاملة الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية".

المصدر: "عكاظ"