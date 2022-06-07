مصر.. أحكام بالإعدام والمؤبد على 21 من جماعة الإخوان

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا في مصر بإعدام 3 من أعضاء تنظيم الإخوان، وحكمت على 20 من أعضاء التنظيم بالسجن المؤبد، بعد إدانتهم في 18 قضية.

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وجاء الحكم بعد اتهام المتهمين بمحاولة اغتيال المستشار طارق أبوزيد رئيس محكمة جنايات الفيوم -آنذاك- واغتيال أمناء وأفراد الشرطة، وإطلاق النيران على المنشآت الشرطية، وإعداد وزرع عبوات ناسفة ومتفجرات في مناطق حيوية، وإشاعة الرعب والبلبة بين أوساط المواطنين، لإشاعة حالة من الإرهاب والفوضى بالبلاد لإسقاط مؤسسات الدولة.

وقضت المحكمة بإعدام كل من محمد عبدالله خميس إدريس وشهرته "سمكة"، 32 سنة، سائق، ومحمد صالح رياض وشهرته "أبوسنة"، 25 سنة، موظف بمصنع السيراميك سابقا، وهليل عبدالله علي رحيل، 30 سنة، عامل.

وجميعهم تمت إدانتهم في 18 قضية وقعوا بين نهاية عام 2014، والشهور الأولى من عام 2015، إذ أن قيادات تنظيم الإخوان قاموا بإحياء الجهاز السري للتنظيم تحت مسمى "لجان العمليات النوعية"، وتكليفه بتنفيذ وقائع الاغتيالات والأعمال العدائية ضد المخالفين لتوجيهات التنظيم من الشخصيات العامة، والعاملين بالقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والقضاء، مستغلين في تنفيذ مخططاتهم عناصر التنظيم، والذين يتم تقسيمهم على هيئة "خلايا عنقودية" من خلال بعض المسميات لحركات تحمل طابع السرية لصعوبة كشف أعضائها وتوجهاتهم وانتماءاتهم.

وقام أعضاء التنظيم برصد ضباط وأفراد الشرطة، والقوات المسلحة، ورجال القضاء، وتحديد مساكنهم، وتحركاتهم، والسيارات التي يستخدمونها في تنقلاتهم، فضلًا عن رصد بعض المنشآت الشرطية، والعامة، والقيام بتنفيذ أعمال عدائية ضدهم.

المصدر: الوطن