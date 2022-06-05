الأزهر يرفض بشدة تصريحات مسؤول هندي عن النبي محمد والسيدة عائشة

أعرب الأزهر في بيان حصلت RT على نسخة منه، عن إدانته واستنكاره لإساءة المتحدث باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي في تغريدة على "تويتر" للنبي محمد والسيدة عائشة.

وذكر الأزهر أن ما "كشفه كلام المتحدث باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" من جهل فاضح بتاريخ الأنبياء والمرسلين وسيرتهم، وكيف أنهم كانوا يمثلون القمم العليا للآداب والفضائل والأخلاق، وأن الله عصمهم من الوقوع في الرذائل وما تكرهه النفوس الطاهرة المستقيمة".

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وأضاف البيان "أن الأزهر إذ يعد ما قاله هذا الجاهل المستهتر بعظماء الإنسانية سخفا من القول الذي يُردِّدُه بين الحين والآخر كل حاقد على الإسلام والمسلمين، فإنه يؤكد في الوقت نفسه أن مثل هذا التصرف هو "الإرهاب" الحقيقي بعينه، الذي يمكن أن يُدخل العالم بأسره في أزمات قاتلة وحروب طاحنة، ومن هنا فإن على المجتمع الدولي أن يتصدَّى بكل حزمٍ وبأس وقوَّة لوقف مخاطر هؤلاء العابثين".

ويؤكد الأزهر "أن ما يلجأ إليه بعض المسؤولين السياسيين مؤخرا من إساءة للإسلام وإلى نبيه الكريم، نبيِّ العفة والأدب والطهارة، لكسب تأييدِ أصوات في انتخابات الأحزاب، وتهييج مشاعر أتباعهم ضد المسلمين هو دعوة صريحة للتطرف وبث الكراهية والفتنة بين أتباع الأديان والعقائد المختلفة، وهو أمر لا يصدر إلا من دعاة التطرف وأنصار الكراهية والفتنة وأعداء سياسة الحوار بين أتباع العقائد والحضارات والثقافات المختلفة".

وشدد الأزهر على أنه مرة أخرى على العالم المتحضر اليوم أن يقف بالمرصاد لأمثال هؤلاء المتاجرين بالأديان والمقامرين بالقيم الإنسانية العليا في بورصة الانتخابات والسياسة.

المصدر: RT