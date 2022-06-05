الأمم المتحدة: طرفا حرب اليمن يستأنفان مفاوضات طريق تعز

أعلنت الأمم المتحدة أن طرفي الصراع في اليمن استأنفا يوم الأحد مفاوضات إعادة فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى، بعد الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار على مستوى البلاد.

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وقالت بعثة الأمم المتحدة في اليمن إن وفودا من الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيون) بدأوا الجولة الثانية من المناقشات المباشرة في العاصمة الأردنية عمان، ولم تقدم البعثة مزيدا من التفاصيل.

ولم يتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن رفع الحصار المفروض على تعز، ثالث أكبر مدينة يمنية، في الجولة الأولى من المحادثات بينهما أواخر الشهر الماضي.

وإعادة فتح الطرق حول تعز وأماكن أخرى في اليمن جزء من هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة في أوائل أبريل، وكان أول وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد منذ ست سنوات في الصراع الوحشي في اليمن، ودخل الآن عامه الثامن.

ويفرض الحوثيون حصارا على مدينة تعز، الخاضعة لسيطرة الحكومة منذ مارس 2016.

جدير بالذكر أن الجانبان اتفقا يوم الخميس على تمديد الهدنة لأكثر من شهرين بعد ضغوط من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية.

المصدر: أ ف ب