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رئيس تركمانستان الجديد يزور قبر النبي في أول رحلة خارجية له

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رئيس تركمانستان الجديد يزور قبر النبي في أول رحلة خارجية له
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خلال زيارته للسعودية أدى رئيس تركمانستان الشاب، سردار بيردي محمدوف جميع مناسك العمرة، وزار قبر النبي.

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سردار بردي محمدوف يفوز بالانتخابات الرئاسية في تركمانستان
سردار بردي محمدوف يفوز بالانتخابات الرئاسية في تركمانستان

وكان رئيس تركمانستان الجديد قد قام بأول زيارة خارجية له، إلى المملكة العربية السعودية استمرت يومين، وزار مكة المكرمة والمدينة المنورة وأدى مناسك العمرة.

يشار إلى أن سردار بردي محمدوف، وهو نجل رئيس تركمانستان الأب، قربان قولي بيردي محمدوف، كان فاز بالانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد بمارس الماضي، بعد حصوله على 72.97% من الأصوات.

المصدر: RT

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