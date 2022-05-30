مصر.. الكشف عن دوافع جريمة العثور على 3 أطفال أشقاء مذبوحين

كشفت التحريات الأولية لمديرية أمن الدقهلية في مصر دوافع جريمة العثور على 3 أطفال أشقاء مذبوحين في ظروف غامضة.

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وكشفت قوات الأمن تورط الأم في حادث العثور على 3 أطفال مذبوحين داخل قرية ميت تمامة، التابعة لمركز ومدينة منية النصر شمال محافظة الدقهلية، بعد الكشف عن مرورها بحالة نفسية سيئة الفترة الأخيرة، والعثور على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة داخل المنزل، حيث تبين محاولتها التخلص من حياتها بعد تنفيذ الجريمة بالانتحار.

وتلقت قوات الأمن إخطارا بورود بلاغ من أهالي القرية بالعثور على سيدة في العقد الخامس ملقاة على جانب إحدى الترع بالقرية، وتبين أنها تبلغ من العمر 33 سنة حاصلة على بكالوريس تربية عربي، وتم نقل الحالة الي مستشفى منية النصر وتحويلها إلى المستشفى الدولي بالمنصورة.

وكشفت التحريات الأولية أن حاولت إنهاء حياتها بإلقاء نفسها أسفل عجلات جرار زراعي، وأثناء فحص البلاغ، وصل بلاغ آخر بالعثور على ثلاثة أطفال مذبوحين بنحر في الرقبة داخل منزلهم، بعد بلاغ الأهالي وتبين أن السيدة التي كانت تحاول الانتحار هي أم الأولاد، كما كشفت التحريات أن الأب مسافر خارج البلاد للعمل.

وأشار التقرير الطبي المبدئي إلى أن الأم في حالة خطر، حيث تبين إصابتها بجروح قطعية في مناطق متفرقة بالجسد، وذلك بسبب إلقاء نفسها أمام جرار زراعي على كوبري القرية.

المصدر: اليوم السابع