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مصر.. العثور على أطفال مذبوحين في ظروف غامضة

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مصر.. العثور على أطفال مذبوحين في ظروف غامضة
Globallookpress
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شهدت قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية في مصر حادثًا مأساويًا، حيث عثر الأهالي على 3 أطفال مذبوحين، داخل منزلهم بالقرية.

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وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من أهالي قرية ميت تمامة، التابعة لدائرة المركز، بالعثور على 3 أطفال مذبوحين داخل منزلهم بالقرية.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين العثور على 3 أشقاء مذبوحين داخل منزلهم، وتم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى، وتم فرض كردون أمني فى محيط الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: القاهرة 24

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