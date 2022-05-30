مصر.. فيديو صادم لسيدة تلقي طفلتها الرضيع في الشارع

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو لسيدة تلقي طفلتها الرضيعة، التي لم تكمل شهرها الأول، على الأرض أمام أحد العقارات بمنطقة حدائق أكتوبر، ولاذت بالفرار.

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ويرصد الفيديو لحظة إلقاء الأم لرضيعتها، حيث حضرت السيدة مرتدية عباءة سوداء، ونقابا يغطيا وجهها تمسك بيدها حقيبة بداخلها الرضيعة، يبدو من شكلها أنها في عقدها الرابع، وألقت الرضيعة بجوار مدخل العقار، الكائن بمشروع تقسيم 247 بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، ولاذت بالفرار.

وبعد مرور عدة دقائق عثر سكان العقار على الرضيعة، واصطحبها أحدهم، ويدعى حسام، إلى منزله، خشية تعرضها لمكروه من أصحاب النفوس الضعيفة، ممن يعتبرون الأطفال الصغار سلعة تباع وتشترى، أو أن تصبح فريسة لكلاب الشارع الضالة، فيلتهموها على الفور، وتوجّه الساكن بالطفلة إلى قسم شرطة حدائق أكتوبر، وحرّر محضرا بالعثور على طفلة رضيعة في شهرها الأول أمام منزله، وأمر رجال المباحث بإيداع الطفلة إحدى دور رعاية الأطفال، لحين جمع التحريات والتوصل لهوية ذويها، والقبض عليهم وتوجيه تهمة تعريض أطفالهم للخطر.

وتكثف الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حدائق أكتوبر جهودها، للعثور على أهلية الطفلة، عن طريق الاستماع لأقوال السكان والسائقين وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل العثور على الرضيعة.

ووفقا للمادة 287 من القانون المصري، على كل من عرّض طفلًا للخطر، لم يبلغ سنه 7 سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

رغم أن الطفلة لم يصبها سوء، فمن ألقتها تعاقب بالحبس 6 أشهر، أما إذا ترتب على هذا الإلقاء جرح أو عاهة مستديمة أو الوفاة، فيعاقب الجاني بالسجن المؤبد.

المصدر: القاهرة 24