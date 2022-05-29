العراق.. توضيح لشركة تعبئة الغاز عن حادث مؤلم هز وسط بغداد

أصدرت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز التابعة لوزارة النفط العراقية، الاحد، توضيحا بشأن انهيار مطعم في العاصمة بغداد الأحد وأسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص.

وقالت الشركة في بيان، "نشرت بعض المواقع الإلكترونية صباح هذا اليوم الأحد صورا وفيديوهات لمطعم في بغداد وقد إنهار بشكل كامل وادعت أن سبب الإنهيار هو خلل في منظومة الغاز".

وأضافت أن "الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز تود أن تبين ملابسات الحادث حيث قام صاحب (مطعم ليلى) بتأسيس شبكة غاز غير نظامية ودون علم وإشراف وزارة النفط المتمثلة بالشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز الجهة المسؤولة حصراً عن مد شبكات الغاز للبنايات السكنية والتجارية والمطاعم ضمن المواصفات العالمية والتي تضمن سلامة المبنى والمواطنين ادى ذلك لوقوع الحادث".

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وأعربت الشركة العراقية عن تعازيها لذوي الضحايا، كما أهابت بالمواطنين باللجوء الى كوادرها الفنية المتخصصة لأي عمل أو مشروع يخص التعامل مع الغاز لضمان أمنهم وسلامتهم.

المصدر: RT