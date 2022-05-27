مصر.. وزير الري يعلن عن مشاريع في الكونغو الديمقراطية وزكي يبحث قضايا مؤثرة بالأمن القومي في البلدين

أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي عن بلاده ستنفذ مشروعات في الكونغو الديمقراطية بمنحة مصرية لتعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنية لإدارة هذه الموارد.

وقال في بيان اصدره الجمعة إن المشروعات المصرية في الكونغو الديمقراطية تشمل إنشاء مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، بجانب إنشاء محطة توليد طاقة كهرومائية متعددة الأغراض، وحفر 12 بئر جوفي تعمل بالطاقة الشمسية.



وأضاف الوزير، أنه تم الاتفاق بين البلدين على تجربة تطبيق نظم الري الحديث، يقوم خلالها الجانب المصري بنقل خبرته بتدريب الجانب الكونغولي في هذا المجال.

وبين الوزير أن وفد مصري زار الكونغو الأربعاء الماضي لدراسة الموارد المائية المتاحة والتركيب المحصولي.

كما انهى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمـد زكي زيارة رسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذكر الجيش في بيان أن الزيارة تناولت وقضايا مؤثرة على الأمن القومي للبلدين، بالإضافة للتعاون العسكري.

وجرى في السابق طرح فكرة ربط نهر الكونغو بنهر النيل عبر شق قناة تصل النهرين ببعضهما البعض، حيث كلف الرئيس المصري الأسبق أنور السادات شركةأمريكية بأعداد دراسة عن الموضوع.

ويبلغ حجم الكميات المهدرة من نهر الكونغو والتي تصب بالمحيط الأطلسي أكثر من ترليون متر مكعب سنويا، في حين يبلغ عجز مصر في المياه أكثر من 55 مليار متر مكعب.

ولم تذكر كل وزارة الدفاع أو وزارة الري أن الوزيرين زكي وعبدالعاطي بحثا مسألة ربط نهر الكونغو بالنيل خلال الزيارتين.

المصدر: الشروق