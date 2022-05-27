"حزب الله" يرحب بقرار البرلمان العراقي القاضي بتجريم التطبيع مع إسرائيل

عبر "حزب الله" اللبناني، عن تقديره للقرار الذي أصدره مجلس النواب العراقي، ‏القاضي بتجريم التطبيع مع إسرائيل.

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وقال "حزب الله" في بيان: "نعتز بالقرار التاريخي والهام الذي أصدره مجلس النواب العراقي ‏والقاضي بتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني"، مضيفا إنها "خطوة كبيرة ورئيسية في مواجهة مسيرة ‏التطبيع المذلة التي قامت بها بعض الدول العربية، وموقفا صلبا داعما للشعب الفلسطيني ومقاومته ‏البطولية في مواجهة العدوان والارهاب الصهيوني".‏

وأعتبر أن : "هذا الموقف الشريف والشجاع يعبر بشكل واضح عن حقيقة انتماء الشعب العراقي العزيز ‏ومرجعيته الدينية وقواه السياسية، ويؤكد على أن موقع العراق الثابت والدائم الى جانب القضية ‏الفلسطينية، ولم يؤثر فيه لا الاحتلال الاميركي ولا الاوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي عاشها ‏العراق في السنوات الاخيرة وبقي وفيا لانتمائه العربي الحقيقي ودعمه لمقاومة الاحتلال".‏‎ ‎

ودعا "الأحزاب السياسية العربية وجماهير امتنا العربية إلى الاستفادة القصوى من المثال ‏العراقي في مضمونه وتوقيته للعمل في مختلف الساحات وتجريم التطبيع واستصدار التشريعات ‏والقوانين الضرورية في مواجهة التطبيع على كافة المستويات".‏

المصدر: "المنار"