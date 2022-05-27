"حزب الله" يرحب بقرار البرلمان العراقي القاضي بتجريم التطبيع مع إسرائيل
عبر "حزب الله" اللبناني، عن تقديره للقرار الذي أصدره مجلس النواب العراقي، القاضي بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وقال "حزب الله" في بيان: "نعتز بالقرار التاريخي والهام الذي أصدره مجلس النواب العراقي والقاضي بتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني"، مضيفا إنها "خطوة كبيرة ورئيسية في مواجهة مسيرة التطبيع المذلة التي قامت بها بعض الدول العربية، وموقفا صلبا داعما للشعب الفلسطيني ومقاومته البطولية في مواجهة العدوان والارهاب الصهيوني".
وأعتبر أن : "هذا الموقف الشريف والشجاع يعبر بشكل واضح عن حقيقة انتماء الشعب العراقي العزيز ومرجعيته الدينية وقواه السياسية، ويؤكد على أن موقع العراق الثابت والدائم الى جانب القضية الفلسطينية، ولم يؤثر فيه لا الاحتلال الاميركي ولا الاوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي عاشها العراق في السنوات الاخيرة وبقي وفيا لانتمائه العربي الحقيقي ودعمه لمقاومة الاحتلال".
ودعا "الأحزاب السياسية العربية وجماهير امتنا العربية إلى الاستفادة القصوى من المثال العراقي في مضمونه وتوقيته للعمل في مختلف الساحات وتجريم التطبيع واستصدار التشريعات والقوانين الضرورية في مواجهة التطبيع على كافة المستويات".
المصدر: "المنار"