الكويت.. إحالة قضية صفقة طائرات "يوروفايتر" إلى محكمة الوزراء

أحالت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء في الكويت قضية صفقة طائرات "يوروفايتر" إلى محكمة الوزراء للنظر فيها.

وأفاد مصدر بأن القضية تتضمن اتهام خمسة أشخاص بتهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه خلال عقد صفقة الطائرات، مشيرا إلى أن تحديد جلسة لمحاكمتهم سيتم قريبا.

وطلبت الكويت شراء 28 طائرة "يوروفايتر تايفون"، من صنع كونسورتيوم من الشركات الأوروبية، في عام 2016 بموجب عقد قيمته حوالي 8.7 مليار دولار.

وانضمت أول طائرتين في الطلبية إلى القوات الجوية الكويتية الشهر الماضي.

وأثارت التكلفة المرتفعة للصفقة الدهشة عند مقارنتها بمشتريات مماثلة لطائرات مقاتلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط حيث انطلقت العديد من دول الخليج العربية في موجة إنفاق وسط الصراعات الطاحنة في المنطقة.

المصدر: "الراي" + RT