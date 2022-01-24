الكويت تحيل ضابطين بتهم فساد في قصية صفقة طائرات "يوروفايتر"

أعلنت الحكومة الكويتية إحالة اثنين من كبار ضباط الجيش للمحاكمة في قضية فساد كبيرة تتعلق بشراء البلاد طائرات مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون"، بعد تحقيق في سعر الطائرات المتضخم.

وقالت هيئة مكافحة الفساد الكويتية إن "لواء وعقيدا في الجيش سيواجهان النيابة العامة بشأن مزاعم إساءة استخدام الأموال العامة"، وهي أحدث قضية فساد تهز البلاد.

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ويكثف المسؤولون حملة طويلة الأمد من أجل مزيد من المساءلة حيث يتسبب الكسب غير المشروع الحكومي بشكل متزايد في إثارة السخط العام والبرلماني.

وطلبت الكويت شراء 28 طائرة "يوروفايتر تايفون"، من صنع كونسورتيوم من الشركات الأوروبية، في عام 2016 بموجب عقد قيمته حوالي 8.7 مليار دولار.

وانضمت أول طائرتان في الطلبية إلى القوات الجوية الكويتية الشهر الماضي.

وأثارت التكلفة المرتفعة للصفقة الدهشة عند مقارنتها بمشتريات مماثلة لطائرات مقاتلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط حيث انطلقت العديد من دول الخليج العربية في موجة إنفاق وسط الصراعات الطاحنة في المنطقة.

المصدر: "أسوشيتد برس"