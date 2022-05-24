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الخارجية الكازاخستانية تعلن موعد الجولة الجديدة من مفاوضات "آستانا" السورية

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الخارجية الكازاخستانية تعلن موعد الجولة الجديدة من مفاوضات
Sputnik
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قال ايبيك صمادياروف المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية كازاخستان، إنه سيتم في الشهر المقبل استئناف المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة.

وذكر المتحدث للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات وفق "صيغة أستانا" حول تسوية الأزمة في سوريا، ستجري في عاصمة كازاخستان مدينة نورسلطان، في 14-16 يونيو المقبل.

وأضاف الدبلوماسي: "ستعقد الجولة الثامنة عشرة من المفاوضات حول سوريا في نور سلطان يومي 14 و 16 يونيو".

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ووفقا له، وجهت خارجية كازاخستان، دعوات للدول الضامنة للمحادثات وكذلك للمراقبين، وهي تنتظر تأكيد مشاركتهم.

يشار إلى أن الاجتماع الدولي السابع عشر السابق حول سوريا بصيغة أستانا، انعقد في الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر في العاصمة الكازاخستانية.

المصدر: تاس

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