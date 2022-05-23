وسط تصعيد في الشمال السوري.. "قسد": لا تغيير على خارطة تواجد القوى الدولية الضامنة

أكدت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أنه لا تغيير استراتيجيا على "توزع وانتشار القوى الدولية الضامنة في مناطق شمال وشرق سوريا".

ووسط توتر تصاعد مؤخرا بين "قسد" وأنقرة، وتصريحات تركية بإنشاء "منطقة آمنة" داخل الحدود السورية، قالت القوات التي تدعمها واشنطن إن "تسخين الأجواء واستعراض قوة الاحتلال من قبل الدولة التركية تأتي في سياق محاولات ضرب الاستقرار والاستجابة الطبيعية من قبل الاحتلال لمحاولات إعادة تنشيط فلول داعش".

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وأشارت "قسد" إلى أنها "تدرس مستوى التهديدات التركية الفعلية والمتوقعة لمناطق شمال وشرق سوريا وتتبادل المعلومات مع القوى الدولية الضامنة".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن أن بلاده مستمرة بإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم على طول حدود البلاد الجنوبية مع سوريا، وأضاف أن أنقرة "تستعد لشن عملية عسكرية جديدة للرد على الهجمات التي تهدد أمن تركيا القومي".

المصدر: RT