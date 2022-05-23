 
مباشر

أردوغان: سنكمل إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم على طول حدودنا مع سوريا

أخبار العالم

أردوغان: سنكمل إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم على طول حدودنا مع سوريا
Gettyimages.ru
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t32w

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة مستمرة بإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم على طول حدود البلاد الجنوبية مع سوريا.

وصرح الرئيس التركي بأن بلاده تستعد لشن عملية عسكرية جديدة للرد على الهجمات التي تهدد أمن تركيا القومي.

إقرأ المزيد
دمشق عن بناء تركيا مساكن لمليون شخص في سوريا: هدفه استعماري
دمشق عن بناء تركيا مساكن لمليون شخص في سوريا: هدفه استعماري

وأعلن الرئيس التركي مؤخرا أنه يحضر لعودة مليون سوري إلى بلدهم على أساس طوعي.

ويريد أن يواصل بدعم دولي تمويل إنشاء مساكن وبنى تحتية في شمال غرب سوريا.

وتدعم تركيا ما يطلق عليها "المناطق الآمنة" من أجل إبعاد الجماعات الكردية عن حدودها ونقل لاجئين سوريين في تركيا إليها، والسماح للمعارضين في سوريا بالعثور على ملاذ بدون دخولهم الأراضي التركية.

وتستضيف تركيا نحو 3.6 مليون لاجئ سوري، ويدعو عدد من أحزاب المعارضة التركية باستمرار إلى إعادتهم قسرا إلى سوريا، وهو ما يعارضه أردوغان.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا