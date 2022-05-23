أردوغان: سنكمل إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم على طول حدودنا مع سوريا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة مستمرة بإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم على طول حدود البلاد الجنوبية مع سوريا.

وصرح الرئيس التركي بأن بلاده تستعد لشن عملية عسكرية جديدة للرد على الهجمات التي تهدد أمن تركيا القومي.

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وأعلن الرئيس التركي مؤخرا أنه يحضر لعودة مليون سوري إلى بلدهم على أساس طوعي.

ويريد أن يواصل بدعم دولي تمويل إنشاء مساكن وبنى تحتية في شمال غرب سوريا.

وتدعم تركيا ما يطلق عليها "المناطق الآمنة" من أجل إبعاد الجماعات الكردية عن حدودها ونقل لاجئين سوريين في تركيا إليها، والسماح للمعارضين في سوريا بالعثور على ملاذ بدون دخولهم الأراضي التركية.

وتستضيف تركيا نحو 3.6 مليون لاجئ سوري، ويدعو عدد من أحزاب المعارضة التركية باستمرار إلى إعادتهم قسرا إلى سوريا، وهو ما يعارضه أردوغان.

المصدر: RT + وكالات