دمشق عن بناء تركيا مساكن لمليون شخص في سوريا: هدفه استعماري

علقت وزارة الخارجية السورية على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبني مساكن لمليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها بشمال سوريا، معتبرة أن هدفه استعماري.

وقالت وزارة الخارجية إن "التصريحات الرخيصة لرئيس النظام التركي حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا تكشف الألاعيب العدوانية التي يرسمها هذا النظام ضد سوريا ووحدة أرضها وشعبها".

ورأت أن "إنشاء مثل هذه المنطقة لا يهدف إطلاقاً إلى حماية المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا بل الهدف الأساسي هو استعماري وإنشاء بؤرة متفجرة تساعد بشكل أساسي على تنفيذ المخططات الإرهابية الموجهة ضد الشعب السوري".

المصدر: RT