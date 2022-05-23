شاهد.. لحظة الحكم على رجل الأعمال المصري محمد الأمين ورد فعل أبنائه

نشرت وسائل الإعلام المصرية رد فعل أبناء رجل الأعمال المصري المعروف محمد الأمين عقب الحكم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات، في قضية فتيات دار الأيتام الشهيرة.

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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، قام رجل الأعمال المصري وهو يسجد بعد الحكم عليه كما تعرض أبناؤه للانهيار بعد الحكم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات.

وسبق أن أحال النائب العام المتهم محمد الأمين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالاتجار في البشر، وهن 7 فتيات أطفال، وهتكه عرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة 13 شاهدا، وإقرارات الفتيات المجني عليهن، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، المجلس القومي للأمومة والطفولة، البحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهن بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن بقصد استغلالهن جنسيا، وكان ذلك مصحوبا بهتكه عرضهن بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

المصدر: القاهرة 24