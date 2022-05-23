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السفارة القطرية تعلق على مقتل أحد حراسها في باريس

أخبار العالم العربي

السفارة القطرية تعلق على مقتل أحد حراسها في باريس
AP Alexander Turnbull
عناصر من الأمن الفرنسي
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علقت السفارة القطرية لدى فرنسا، على حادثة قتل أحد حراسها في باريس، اليوم الاثنين.

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"فرانس برس": مقتل حارس بسفارة قطر في باريس وتوقيف مشتبه به

وعلى حسابها في "تويتر"، قالت السفارة القطرية في باريس: "في جريمة بشعة وغير مبررة، قتل أحد حراس السفارة في باريس صباح اليوم الإثنين، وفور حدوث الجريمة قامت السلطات باعتقال المشتبه به وباشرت التحقيقات".

وأضافت السفارة: "نترقب نتائج التحقيقات وندعو لاحترام خصوصية عائلة الفقيد. تعرب السفارة عن مشاعر الحزن والأسى جراء هذه الجريمة وتقدم أحر التعازي لعائلة الفقيد".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر قريب من مكتب المدعي العام في باريس، بأن حارس أمن يعمل في السفارة القطرية في باريس، لقي حتفه صباح اليوم، على يد رجل اعتقل بعد الواقعة.

المصدر: RT + "فرانس برس"

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