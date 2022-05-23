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"فرانس برس": مقتل حارس بسفارة قطر في باريس وتوقيف مشتبه به

أخبار العالم

AP Adrienne Surprenant
عناصر من الشرطة الفرنسية
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أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر قريب من مكتب المدعي العام في باريس، بأن حارس أمن يعمل في السفارة القطرية في باريس، لقي حتفه صباح اليوم الاثنين، على يد رجل اعتقل بعد الواقعة.

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ونقلت "فرانس برس" عن المصدر القريب من التحقيق قوله إن "مشادة وقعت بين الرجلين أمام السفارة".

وأوضحت النيابة قائلة: "ملابسات وفاة الحارس لم تعرف بعد بدقة"، فيما فتح تحقيق في جريمة القتل العمد.

المصدر: "فرانس برس"

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