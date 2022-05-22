محمد بن راشد يعلن إعادة هيكلة قطاع التعليم في الإمارات

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي عن إجراء إعادة هيكلة لقطاع التعليم في الدولة.‏

وقال بن راشد عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأحد، إنه تم تعيين وزير جديد للتربية والتعليم، هو أحمد بالهول الفلاسي، وتابع أنه أصدر توجيهات له بمراجعة كافة السياسات والتشريعات لمنظومة التعليم بالدولة.

الأخوة والأخوات..بمباركة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبعد التشاور معه نعلن اليوم عن تغيير هيكلي في قطاع التعليم في الدولة كالتالي: نعلن تعيين أحمد بالهول الفلاسي وزيراً للتربية والتعليم، ووجهناه بمراجعة كافة السياسات والتشريعات لمنظومة التعليم بالدولة. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 22, 2022

كما عين سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيسة لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ووجه لها بوضع خطة متكاملة وشاملة للارتقاء بالمدارس الحكومية في الدولة.

كما نعلن اليوم عن تعيين سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام وتكنولوجيا المستقبل ورئيسة لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ووجهناها بوضع خطة متكاملة وشاملة للارتقاء بالمدارس الحكومية في الدولة. نشكر الأخ حسين الحمادي والأخت جميلة المهيري على جهودهم خلال الفترة الماضية. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 22, 2022

وعين أيضا سارة المسلّم، في منصب وزيرة دولة للتعليم المبكر، والإعلان عن إنشاء هيئة اتحادية للتعليم المبكر تشرف عليها لوضع وتنفيذ خطط شمولية للاهتمام بالطفل منذ ولادته وحتى الصف الرابع تعليما، وصحة، ومهارات، وبناء شخصيته وهويته الوطنية.

كما نعلن تعيين سارة المسلّم وزيرة دولة للتعليم المبكر ونعلن إنشاء هيئة اتحادية للتعليم المبكر تشرف عليها الأخت سارة لوضع وتنفيذ خطط شمولية للاهتمام بالطفل منذ ولادته وحتى الصف الرابع تعليماً،وصحةً، ومهارات، وبناء شخصيته وهويته الوطنية.التأسيس الصحيح لأطفالنا ضمانة لنجاح تعليمنا. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 22, 2022

كما أصدر حاكم دبي قرارا بإنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم تتبع لمجلس الوزراء، وتتمثل وظيفتها الرئيسية مراقبة جودة التعليم بكل حيادية، وتطوير منظومة المؤهلات، وأمر بإعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد.

وأوضح أن المجلس سيشرف على مشروع مستقبل التعليم في الدولة، بما يواكب الطموحات ويرسخ هويتنا الوطنية ويضمن مخرجات تعليمية تلبي احتياجاتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.

المصدر: RT