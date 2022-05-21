وزير الصحة المغربي يكشف عن استعدادات بلاده لمواجهة مرض "جدري القردة" – فيديو

أكد وزير الصحة المغربي خالد آيت طالب، أن "المرض الجديد الذي انتشر على المستوى الأوروبي، والذي تحذر منه المنظمة العالمية للصحة، ليست هناك درجة تحذير صعبة جدا بخصوصه حاليا".

وأشار طالب، إلى أن "مصلحة الوباء والرصد والتصدي للحالات الوبائية بوزارة الصحة، لم ترصد أية حالة والحمد لله بالمملكة المغربية، علما أننا على استعداد لمواجهة هذا الأمر".

وأضاف، أن "المرض الذي يسمى جدري القردة ليس سريع الانتقال"، مبرزا أن "المغرب على أهبة الاستعداد في مصلحة الرصد والتصدي، لكي تكون هناك تشخيصات عند بوابات المغرب، بعدما سجلت حالات بدول أوربية قريبة".

وأوضح، أن "المرض ليس حديثا وأنه موجود منذ عام 1970".

وجدري القردة مرض نادر وعادة ما تكون أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، عن عقد اجتماع طارئ للخبراء لمناقشة تفشي جدري القردة، وأن المواضيع الرئيسية للاجتماع ستكون "طرق انتقال المرض، وانتشاره بين المثليين وثنائيي الجنس"، فضلا عن "وضع اللقاحات المضادة للمرض".

المصدر: "اليوم 24" المغربية + وكالات