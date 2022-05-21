مصر.. الإعدام لقاتل روان الحسيني بطلة العالم في كرة السرعة

أصدرت محكمة جنايات فوة بمحافظة كفر الشيخ في مصر اليوم السبت، حكما بالإعدام شنقا للمتهم إبراهيم. إ. م. ع (27 عاما) وذلك على خلفية قتله روان محمد الحسيني بطلة العالم في كرة السرعة.

إقرأ المزيد

وكان المستشار خالد بدر الدين رئيس محكمة جنايات فوة والدائرة الثانية، قرر يوم الاثنين 18 أبريل الماضي، إحالة أوراق المتهم إبراهيم. إ. م. ع (27 عاما) عامل إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في قرار تنفيذ حكم الإعدام عليه، على خلفية اتهامه بسرقة المجني عليها روان محمد الحسيني ثم قتلها خنقا.

وفي وقت سابق، اعترف المتهم مسجل خطر، سبق أن اتهم في 17 قضية، بأنه "وفي غضون الثامنة والنصف من مساء يوم 17 يناير 2022، استغل الظلام في مدخل العقار الذي نفذ فيه جريمته، وباغت المجني عليها، وصعد بها إلى سطح العمارة، ثم خنقها، واستخدم غطاء رأسها الذي ترتديه، ثم سرق الحلق الخاص بها، والهاتف المحمول، وغادر محل الواقعة".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويته وإلقاء القبض عليه، وبمواجهته بما أسفرت عنه تحريات المباحث اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى عرضه على جهات التحقيق، التي أمرت بحبسه ثم إحالته للمحاكمة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري