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مصر.. المتهم بقتل بطلة العالم في كرة السرعة يمثل جريمته بكفر الشيخ

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مصر.. المتهم بقتل بطلة العالم في كرة السرعة يمثل جريمته بكفر الشيخ
Gettyimages.ru
مصر.. المتهم بقتل بطلة العالم في كرة السرعة يمثل جريمته بكفر الشيخ
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شهد شارع الجيش بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ تواجدا أمنيا مكثفا تزامنا مع تمثيل المتهم بقتل روان محمد حسنين بطلة العالم في كرة السرعة، جريمته.

وطوقت قوات الأمن المكان وغيرت سير حركة المرور لحين الانتهاء من تمثيل الجريمة.

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وألقت أجهزة الأمن المصرية بمحافظة كفر الشيخ القبض على متهم بقتل لاعبة كرة السرعة روان محمد الحسيني، لاعبة فريق نادي دسوق الرياضي، حيث تبين أنه شخص مسجل على قائمة الأشخاص الخطيرين، وكان قد تعقب الشابة من أجل سرقة قرطها الذهبي وهاتفها الجوال، وعندما قاومته قام بخنقها وقتلها.

واعترف المتهم بقتل بطلة كرة السرعة، حيث قال إنه تعقبها أثناء خروجها من النادي واستغل الظلام بمدخل عمارة "الزعيم" بشارع الجيش وهو مكان إقامة خالتها التي كانت ستذهب لزيارتها، وخنقها عدة مرات حتى لفظت أنفاسها.

وأضاف أنه حمل جثتها إلى أعلى سطح العقار ثم استولى على القرط الذهبي الخاص بها وهاتفها المحمول.

والمتهم "مسجل خطر" وتم اتهامه في 17 قضية سابقة في قضايا اتجار بمواد مخدرة وسرقة وبلطجة.

وكان أهالي بمدينة دسوق في كفر الشيخ، قد عثروا على جثة طالبة جامعية فوق سطح إحدى العمارات السكنية، بمنطقة شارع الجيش وبها آثار خنق دون معرفة المتسبب في الواقعة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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