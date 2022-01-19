 
مباشر

مصر.. القبض على قاتل بطلة العالم بكرة السرعة وكشف وقائع الجريمة

أخبار العالم العربي

مصر.. القبض على قاتل بطلة العالم بكرة السرعة وكشف وقائع الجريمة
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7i3

ألقت قوات الأمن المصرية بمحافظة كفر الشيخ القبض على مسجل خطر متهم بقتل لاعبة كرة السرعة روان محمد الحسيني، لاعبة فريق نادي دسوق الرياضي.

إقرأ المزيد
عثر عليها مخنوقة.. الآلاف يشيعون بطلة مصر في كرة السرعة (فيديو)
عثر عليها مخنوقة.. الآلاف يشيعون بطلة مصر في كرة السرعة (فيديو)

وخلال 24 ساعة تمكن فريق البحث من تحديد هوية القاتل وتبين أنه استغل الظلام بمدخل العمارة السكنية وباغت المجني عليها، وحملها وصعد بها إلى سطح العمارة ثم خنقها، وعاود خنقها مرة أخرة بالإيشارب، ثم سرق ذهبها وهاتفها المحمول وفرّ من المكان.

والمتهم يدعى "إ. م. م" وهو مسجل خطر سبق شقي، ومقيم بمدينة دسوق، وتم اتهامه في 17 سابقة بينها الاتجار بالمواد المخدرة والسرقة والبلطجة، وعند مواجهته بما أسفرت عنه جهود فريق البحث، اعترف بأنه أقدم على الجريمة بدافع السرقة.

المصدر: القاهرة 24

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا