مصر.. القبض على قاتل بطلة العالم بكرة السرعة وكشف وقائع الجريمة

ألقت قوات الأمن المصرية بمحافظة كفر الشيخ القبض على مسجل خطر متهم بقتل لاعبة كرة السرعة روان محمد الحسيني، لاعبة فريق نادي دسوق الرياضي.

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وخلال 24 ساعة تمكن فريق البحث من تحديد هوية القاتل وتبين أنه استغل الظلام بمدخل العمارة السكنية وباغت المجني عليها، وحملها وصعد بها إلى سطح العمارة ثم خنقها، وعاود خنقها مرة أخرة بالإيشارب، ثم سرق ذهبها وهاتفها المحمول وفرّ من المكان.

والمتهم يدعى "إ. م. م" وهو مسجل خطر سبق شقي، ومقيم بمدينة دسوق، وتم اتهامه في 17 سابقة بينها الاتجار بالمواد المخدرة والسرقة والبلطجة، وعند مواجهته بما أسفرت عنه جهود فريق البحث، اعترف بأنه أقدم على الجريمة بدافع السرقة.

المصدر: القاهرة 24