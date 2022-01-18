عثر عليها مخنوقة.. الآلاف يشيعون بطلة مصر في كرة السرعة (فيديو)

شيع الآلاف من أهالي مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ المصرية يوم الثلاثاء الطالبة روان محمد الحسيني بطلة مصر في كرة السرعة والبالغة من العمر 21 عاما، بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي.

وانطلق موكب التشييع في مشهد ضم الآلاف من الرجال والسيدات بمختلف الأعمار، مطالبين بسرعة التعرف على المتسبب في مقتلها والقصاص منه.

وعثر مساء الاثنين على جثة روان الطالبة الجامعية فوق سطح إحدى العمارات السكنية بمنطقة شارع الجيش وعليها آثار الخنق.

ولا يزال التحقيق مستمرا للكشف عن ملابسات الجريمة.

المصدر: موقع "المصري اليوم"