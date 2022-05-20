بوغدانوف: مستعدون لاستقبال هنية في موسكو

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو مستعدة لاستقبال إسماعيل هنية رئيس حركة حماس الفلسطينية، ويجري العمل على تحديد موعد الزيارة.

وأضاف بوغدانوف، في حديث صحفي على هامش قمة "روسيا ـ العالم الإسلامي: قمة قازان 2022": "لا أستطيع أن أؤكد، لا توجد مواعيد متفق عليها. مبدئيا تمت مناقشة هذا الموضوع عندما كان موسى أبو مرزوق هنا. نحن جاهزون لاستقبال الوفد لكن لم يتم بعد الاتفاق على الموعد".

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في وقت سابق، ظهرت معلومات في وسائل الإعلام تفيد بأن هنية سيزور موسكو الشهر المقبل.

في أوائل مايو، عقد بوغدانوف اجتماعا في وزارة الخارجية الروسية مع وفد من حماس، وبعد ذلك أخبر وكالة "نوفوستي"، أن موسكو مستعدة لعرض ساحتها كمكان لعقد اجتماع بين الأطراف الفلسطينية.

وأضاف نائب الوزير، أن روسيا تتوقع أيضا زيارات من قادة حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية.

بدوره توقع موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس في تعليق للوكالة أن المحادثات في موسكو، قد تثمر عن توحيد الفصائل الفلسطينية.

المصدر: نوفوستي