هنية يدعو لتشكيل قيادة ميدانية موحدة تقود المواجهة مع إسرائيل

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، إلى تشكيل قيادة ميدانية موحدة تقود المواجهة مع إسرائيل،

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وقال في تصريح، إن الشعبب الفلسطيني يمر بمرحلة جديدة لا يصلح معها إلا القرارات الحاسمة والاستراتيجية، مضيفا: "سنمضي في طريقنا لن نبالي ولا نتردد، وسيحسم شعبنا معاركه مع هذا المحتل على الأصعدة كافة".

وأضاف: "أمام وحشية الكيان واغتيال ابنة فلسطين واقتحام جنين وتصاعد الاستيطان بالضفة، والعربدة بالأقصى، وحصار غزة، واستهداف شعبنا في الداخل، واعتقال الآلاف، ورفض حق العودة، وأمام هذه اللحظة التاريخية التي ينتصر فيها الدم على السيف، والإرادة على القمع ندعو لسرعة تشكيل قيادة ميدانية موحدة تقود المواجهة مع الاحتلال".

ودعا هنية السلطة الفلسطينية للإعلان عن إلغاء "أوسلو" وسحب الاعتراف بـ"إسرائيل"، ووقف التعاون الأمني معها، و"الالتفاف حول برنامج المقاومة الشاملة لمواجهة الاحتلال".

المصدر: "صفا"