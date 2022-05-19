منظمة العفو الدولية: طهران تحتجز كـ"رهينة" مواطنا إيرانيا سويديا محكوما بالإعدام

قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات الإيرانية تحتجز مواطنا إيرانيا سويديا يواجه عقوبة الإعدام الوشيك، كرهينة، في محاولة لمقايضته بمسؤولين إيرانيين سابقين.

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وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أن "المواطن أحمد رضا جلالي، محتجز كرهينة في محاولة لإجبار بلجيكا والسويد على تقديم تنازلات في قضيتين تتعلقان بمسؤولين إيرانيين سابقين".

وأضافت: "تشير الأدلة المتزايدة بقوة إلى أن السلطات الإيرانية تحتجز جلال رهينة وتهدد بإعدامه لإجبار أطراف ثالثة على مقايضته بمسؤولين إيرانيين سابقين أدينوا أو يخضعون للمحاكمة في الخارج".

وحكم على أحمد رضا جلالي بالإعدام في عام 2017 بتهم التجسس التي رفضتها ستوكهولم وأنصاره.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إنه يمكن أن يشنق بحلول 21 مايو في حكم أصر المسؤولون مرارا على أنه سيتم تنفيذه.

وفي قضية غير مسبوقة، تحاكم محكمة سويدية حميد نوري، الذي اعتقل في السويد في نوفمبر 2019، لتورطه المزعوم في مذابح في سجون إيرانية عام 1988، ومن المتوقع صدور الحكم في 14 يوليو.

ويقضي أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني السابق، عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما في بلجيكا لدوره في هجوم تفجيري أحبط في عام 2018 في فرنسا.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير المنظمة للشرق الأوسط والشمال في لندن، إن "السلطات الإيرانية تستغل حياة أحمد رضا جلالي كبيدق في لعبة سياسية قاسية"، معتبرة أن "السلطات تحاول إفساد مسار العدالة في السويد وبلجيكا، ويجب التحقيق معها في جريمة احتجاز الرهائن".

وأضافت أنه منذ أواخر عام 2020، كانت السلطات الإيرانية "تشترط" مصير جلالي بالسعي إلى "صفقة" مع بلجيكا لمبادلته بالأسدي ومع السويد بنوري.

المصدر: أ ف ب