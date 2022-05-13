الاتحاد الأوروبي يطلب من طهران الافراج عن سويدي-إيراني محكوم بالإعدام

طلب معاون وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، انريكي مورا من إيران، الإفراج عن الأكاديمي الإيراني-السويدي أحمد رضا جلالي المدان بالتجسس والمحكوم بالإعدام ويخشى أن يتم تنفيذه قريبا.

وزار الدبلوماسي الأوروبي طهران هذا الأسبوع للبحث في ملف مباحثات فيينا التي بدأت منذ أكثر من عام، والتقى كبير مفاوضي إيران في المباحثات النووية علي باقري الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي المحلي.

وبعيد مغادرته طهران، لم يتطرق مورا إلى الملف النووي، لكنه أكد أنه طرح خلال زيارته قضية جلالي الذي تفيد تقارير صحافية إيرانية أن الحكم بحقه سينفذ بحلول 21 مايو.

وكتب على تويتر "أريد أن أشدد على أنني في طهران أثرت مسألة ضرورة الامتناع عن إعدام أحمد رضا جلالي، وطلبت الإفراج عنه لأسباب إنسانية".

وأوقف جلالي الذي كان مقيما في استوكهولم حيث عمل في معهد كارولينسكا الطبي، خلال زيارة لإيران في أبريل 2016.

وصدر حكم بإعدامه في 2017 لإدانته بالتجسس لصالح إسرائيل وتوفير معلومات لجهاز استخباراتها (الموساد) عن اثنين من العلماء النوويين الإيرانيين، ساهمت في اغتيالهما بين العامين 2010 و2012.

ومنحت السويد جلالي جنسيتها أثناء احتجازه في فبراير 2018.

المصدر: "أ ف ب"