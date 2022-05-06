السويد تعلن اعتقال أحد مواطنيها في إيران

أعلنت السلطات السويدية، اعتقال أحد مواطنيها أثناء سفره كسائح في إيران، في أحدث تطور لتفاقم العلاقات بين البلدين.

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وقالت وزارة الخارجية السويدية، في بيان، إن الرجل في الثلاثينيات من عمره، وإن السفارة في طهران "تسعى للحصول على معلومات وهي على اتصال بالسلطات المحلية".

ولم تعترف السلطات الإيرانية على الفور بالاعتقال. ولم يستجب القضاء الإيراني ولا بعثته لدى الأمم المتحدة على الفور لطلبات التعليق.

وأفادت وسائل إعلام سويدية، بأن الرجل اعتقل بينما كان على وشك مغادرة إيران حيث كان يسافر مع سويديين آخرين.

وربطت الصحيفة بين اعتقاله ومحاكمة إيراني متهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية في السويد، ومن المقرر النطق بالحكم في هذه القضية يوم 14 يوليو.

المصدر: أ ب