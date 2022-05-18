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شاهد.. "الشيخة جواهر" زوجة أمير قطر تتألق في إسبانيا وتخطف الأضواء من زوجة الملك!

أخبار العالم العربي

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Globallookpress
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
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خطفت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الأضواء خلال ظهورها برفقته في زيارته الحالية لإسبانيا.

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بالفيديو.. مراسم الاستقبال الملكي لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في مدريد
بالفيديو.. مراسم الاستقبال الملكي لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في مدريد

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة وصور من الاستقبال، الشيخة جواهر بجانب أمير قطر، صحبة ملك إسبانيا فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيسيا أورتيس. وأشاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها وأناقتها.

حيث ارتدت بنطالا وبلوزة بأكمام ومعطف طويل باللون الأبيض، وحملت في يدها حقيبة صغيرة أنيقة.

وفي صورة أخرى، ظهرت الشيخة جواهر صحبة زوجها وملك إسبانيا وزوجته في القصر الملكي بمدريد، خلال حفل عشاء جمعهم أمس الثلاثاء، وكانت ترتدي فستانا باللون الأسود.

وتزوج أمير قطر من الشيخة جواهر، ابنة عمته في عام 2005، وهي ابنة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني، وحفيدة أمير قطر الأسبق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. لديها من الأمير تميم 3 أبناء، حمد بن تميم، وعائشة والمياسة.

ووصل أمير قطر إلى العاصمة الإسبانية مدريد، يوم الاثنين، في زيارة رسمية تمتد حتى 18مايو الجاري.

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شاهد.. الشيخة جواهر آل ثاني والشيخ تميم آل ثاني والملك فيليب السادس والملكة ليتيزيا خلال حفل العشاء في القصر الملكي في مدريد يوم 17 مايو 2022

المصدر: RT

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