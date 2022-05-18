شاهد.. "الشيخة جواهر" زوجة أمير قطر تتألق في إسبانيا وتخطف الأضواء من زوجة الملك!

خطفت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الأضواء خلال ظهورها برفقته في زيارته الحالية لإسبانيا.

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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة وصور من الاستقبال، الشيخة جواهر بجانب أمير قطر، صحبة ملك إسبانيا فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيسيا أورتيس. وأشاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها وأناقتها.

حيث ارتدت بنطالا وبلوزة بأكمام ومعطف طويل باللون الأبيض، وحملت في يدها حقيبة صغيرة أنيقة.

وفي صورة أخرى، ظهرت الشيخة جواهر صحبة زوجها وملك إسبانيا وزوجته في القصر الملكي بمدريد، خلال حفل عشاء جمعهم أمس الثلاثاء، وكانت ترتدي فستانا باللون الأسود.

وتزوج أمير قطر من الشيخة جواهر، ابنة عمته في عام 2005، وهي ابنة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني، وحفيدة أمير قطر الأسبق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. لديها من الأمير تميم 3 أبناء، حمد بن تميم، وعائشة والمياسة.

ووصل أمير قطر إلى العاصمة الإسبانية مدريد، يوم الاثنين، في زيارة رسمية تمتد حتى 18مايو الجاري.

حفظ الله أمير البلاد المفدى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحرمه سمو الشيخه جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني في حلهم وترحالهم 🤍🤍🇶🇦🇶🇦 pic.twitter.com/KqHh48h8s9 — Dr.May Alkhalifa (@Dr_MayAlkhalifa) May 17, 2022

المصدر: RT