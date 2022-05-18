بعد دخوله إلى المستشفى.. الرئيس اللبناني ميشال عون يعود إلى قصر بعبدا

بعد دخوله إلى المستشفى يوم أمس لإجراء بعض الفحوصات، عاد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إلى قصر بعبدا، بحسب مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية.

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وقال مكتب الإعلام عبر "تويتر": "غادر الرئيس عون مستشفى "اوتيل ديو" صباح اليوم وعاد إلى قصر بعبدا، بعد انتهاء الفحوصات الطبية والصور الشعاعية التي أجراها امس".

مكتب الاعلام: الرئيس عون غادر مستشفى "اوتيل ديو" صباح اليوم وعاد الى قصر بعبدا، بعد انتهاء الفحوصات الطبية والصور الشعاعية التي أجراها امس. — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 18, 2022

وأفيد أمس، بأن الرئيس ميشال عون أجرى فحوصات وصور شعاعية في مستشفى أوتيل ديو ببيروت، وسيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة فور انتهاء الفحوصات.

المصدر: RT