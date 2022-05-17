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لبنان.. الكشف عن الحالة الصحية للرئيس ميشال عون

أخبار العالم العربي

لبنان.. الكشف عن الحالة الصحية للرئيس ميشال عون
AFP
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كشفت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون أجرى، اليوم الثلاثاء، فحوصات وصورا شعاعية في إحدى مستشفيات بيروت.

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وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر "تويتر": "أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم فحوصات وصور شعاعية في مستشفى"أوتيل ديو ".

وأضافت: "سيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة فورانتهاء الفحوصات".

المصدر: RT

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