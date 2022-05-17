لبنان.. الكشف عن الحالة الصحية للرئيس ميشال عون

كشفت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون أجرى، اليوم الثلاثاء، فحوصات وصورا شعاعية في إحدى مستشفيات بيروت.

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وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر "تويتر": "أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم فحوصات وصور شعاعية في مستشفى"أوتيل ديو ".

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية:

اجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم فحوصات وصور شعاعية في مستشفى " اوتيل ديو ".

وسيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة فور انتهاء الفحوصات — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 17, 2022

وأضافت: "سيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة فورانتهاء الفحوصات".

المصدر: RT