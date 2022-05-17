لبنان.. الكشف عن الحالة الصحية للرئيس ميشال عون
AFP
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كشفت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون أجرى، اليوم الثلاثاء، فحوصات وصورا شعاعية في إحدى مستشفيات بيروت.
وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر "تويتر": "أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم فحوصات وصور شعاعية في مستشفى"أوتيل ديو ".
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية:— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 17, 2022
اجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم فحوصات وصور شعاعية في مستشفى " اوتيل ديو ".
وسيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة فور انتهاء الفحوصات
وأضافت: "سيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة فورانتهاء الفحوصات".
المصدر: RT