بالفيديو.. توقيف مواطن لبناني بعد أن شتم الرئيس عون

وثق مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام توقيف أجهزة الأمن اللبنانية لمواطن والاعتداء عليه بعد توجهه بكلام ناب إلى الرئيس ميشال عون أثناء إدلائه بصوته.

وأدلى عون، صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات النيابية بمركز اقتراع بحارة حريك بالضاحية الجنوبية في بيروت.

وفتحت مراكزالاقتراع في لبنان للانتخابات النيابية، أبوابها اليوم الأحد على السابعة صباحا، في جميع المحافظات، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.

المصدر: RT