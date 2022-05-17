موسكو: نعتزم مواصلة المساهمة في تعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية

أكد نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا ستواصل المساهمة في تعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية.

وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: "نعتزم مواصلة المساهمة في تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة العراقية، وقبل كل شيء من خلال تطوير التعاون العسكري التقني الثنائي".

وأشار إلى أن "موسكو وبغداد تتعاونان منذ فترة طويلة وبشكل وثيق في محاربة تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق".

وأضاف بوليانسكي أن عمل المركز الإعلامي الرباعي لروسيا والعراق وإيران وسوريا في بغداد "يؤدي دورا مهما في تنسيق الخطوات لمحاربة الإرهاب في المنطقة".

وأكد أنه "لا يمكن محاربة الإرهاب إلا عبر أوسع قدر ممكن من التنسيق للجهود".

المصدر: تاس