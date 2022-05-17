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بينيت يأمر القوات الإسرائيلية باستخدام "جميع أنواع الأسلحة" لتحقيق الأمن

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بينيت يأمر القوات الإسرائيلية باستخدام
Globallookpress
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حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، من أن القوات الإسرائيلية ستستخدم "جميع أنواع الأسلحة" لاستهداف كل من يشكل خطرا على المواطنين أو الجنود الإسرائيليين.

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وإثر زيارة لواء إفرايم الإقليمي في الضفة الغربية مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قال بينيت: "أمرت القوات الإسرائيلية باستخدام جميع الوسائل اللازمة لتحقيق الهدوء والأمن لإسرائيل".

وأضاف:" "التوجيه واضح، ضرب الإرهابيين أينما كانوا بكل أنواع الأسلحة"، قائلا: "نحن نقدم دعمنا الكامل للجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية لمهاجمة أي إرهابي، في القدس ويهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفي أي مكان آخر في البلاد".

المصدر: جيروزاليم بوست

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