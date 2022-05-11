القوات الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني "للاشتباه بتنفيذه عملية طعن" (فيديو)

أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على فلسطيني في القدس مساء اليوم بعد الاشتباه بمحاولته تنفيذ عملية طعن.

ونقلت مواقع عبرية عن الشرطة الإسرائيلية أن أفرادها أطلقوا النار على فلسطيني يحمل سكينا عند أحد أبواب المسجد الأقصى، وأضافت أنه حاول مهاجمة الشرطة التي طلبت منه التوقف لكنه استمر في الجري، ففتحت النار عليه وإصابته بجروح.

ولم تعرف طبيعة إصابة الفلسطيني حتى اللحظة.

المصدر: وكالة "معا" الفلسطينية