أردوغان يهدي تبون رسالة الأمير عبد القادر للسلطان عبد المجيد

أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وثيقة من الأرشيف العثماني تتضمن رسالة من الأمير عبد القادر الجزائري إلى السلطان العثماني عبد المجيد الأول.

إقرأ المزيد

وأشار أردوغان، في ختام مؤتمر صحفي مشترك مع تبون، أمس الاثنين، في المجمع الرئاسي بأنقرة، إلى وجود لوحتين في القاعة، تضم إحداها رسالة باللغة العربية وترجمتها، أرسلها الأمير عبد القادر الجزائري للسلطان عبد المجيد الأول، يهنئه فيها باعتلائه عرش السلطنة العثمانية، ويبين نضالهم الحثيث ضد الاحتلال الفرنسي.

وتتضمن اللوحة الأخرى صورة للأمير عبد القادر الجزائري.

وتابع الرئيس التركي: "هاتان الوثيقتان من أرشيفنا، سنقدمهما اليوم كهدية وذكرى مهمة من قبلنا لفخامة الرئيس الجزائري".

وأشار أردوغان إلى أن الرسالة يعود تاريخها لـ 14 ديسمبر 1841، مستشهدا بذلك على تجذر العلاقات التركية الجزائرية.

والأمير عبد القادر بن محيي الدين، والمعروف في المشرق العربي بـاسم "عبد القادر الجزائري"، يوصف بمؤسس الدولة الجزائرية، وهو كاتب وشاعر وفيلسوف وسياسي ومناضل ضد القوات الفرنسية الاستعمارية آنذاك بعد غزوها الجزائر عام 1830.

وفي سنة 1847 سجن في فرنسا، وظل أسيرا حتى 1852، ثم استقر في إسطنبول، وبعدها سافر إلى دمشق حتى وفاته فيها عام 1883، عن عمر ناهز 76 عاما، وفي عام 1965 نقل جثمانه إلى الجزائر في مراسم رسمية، ودفن في مقبرة بالعاصمة.

المصدر: الأناضول