بالفيديو.. الرئيس التركي يستقبل نظيره الجزائري

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وبدأت المراسم باستقبال أردوغان لنظيره الجزائري عند البوابة الرئيسية للمجمع الرئاسي، تلاه عزف النشيد الوطني لكلا البلدين وإلقاء التحية على منصة الشرف، ومن ثم قدم كل زعيم وفد بلده للآخر.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u Resmî Karşılama Töreni https://t.co/dFjAfLwf8M — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 16, 2022

وخلال مراسم الاستقبال الرسمية أطلقت المدفعية التركية 21 طلقة على شرف الضيف الجزائري.

وعقب التقاط الصور التذكارية توجه الزعيمان إلى داخل مبنى المجمع الرئاسي لبدء اجتماع ثنائي يتبعه آخر يضم وفدي البلدين.

ومن المنتظر أن يشارك أردوغان وتبون في حفل توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، يعقدان بعده مؤتمرا صحفيا.

وكان تبون، وصل مساء يوم أمس الأحد إلى مطار "أسن بوغا" الدولي في العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

الرئيس أردوغان يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرةhttps://t.co/MkxyeVYWVnpic.twitter.com/EYgbfYoXIC — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) May 16, 2022

المصدر: "الأناضول"