الديوان الملكي السعودي: ولي العهد يغادر إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

قال الديوان الملكي السعودي مساء يوم الاثنين إن ولي العهد محمد بن سلمان غادر المملكة متجها إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وذكر الديوان في بيان: "بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى دولة الإمارات لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

#الديوان_الملكي: بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يغادر إلى دولة الإمارات لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله. pic.twitter.com/PR87N2nG4N — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 16, 2022

المصدر: RT + وكالات