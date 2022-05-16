كم سيصل دخل المواطن المصري عام 2022 في ظل الأزمة العالمية؟

توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الإئتماني ارتفاع متوسط الدخل السنوي للفرد في مصر بزيادة تقدر بـ 12%، ليصل نصيب الفرد لـ28.1 ألف جنيه خلال عام 2022 الجاري.

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وسجّل متوسط دخل الفرد السنوي 25.1 ألف جنيه خلال العام الماضي 2021، بينما وصل متوسط دخل الفرد 23.5 ألف جنيه خلال 2020، بزيادة عن متوسط دخل الفرد خلال 2019، فقد سجل 21.9 ألف جنيه.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن متوسط دخل الأسرة كاملة بشكل عام يصل إلى 60.599 ألف جنيه سنويا، والذي يعد الدخل السنوي للأسرة.

ووفقا لتقرير جهاز الإحصاء انقسمت الأسر إلى جزأين، أولها الأسر التي تعيش بالحضر أو المدن، وبلغ متوسط دخل الأسرة التي تعيش بالمدن نحو 80.932 ألف جنيه سنويا، والجزء الثاني من الأسر التي تعيش بالقرى، حيث بلغ متوسط دخل الأسرة التي تعيش بالقرى نحو 95.663 ألف جنيه سنويا.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن متوسط دخل الفرد في مصر بشكل عام نحو 20.271 ألف جنيه سنويا.

المصدر: القاهرة 24