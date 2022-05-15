اشتباكات بالأيدي وإشكالات تعكر صفو الانتخابات النيابية اللبنانية (فيديو)

شهدت الانتخابات النيابية اليوم الأحد، بعض الإشكاليات، رغم الإجراءات الأمنية، حيث تم تخصيص حوالي 100 ألف عنصر من قوات الأمن والجيش لتأمينها.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن العملية الانتخابية في مركزي الاقتراع في بلدة فنيدق ومركز آخر في البيرة العكارية، توقفت بسبب الفوضى والاشتباكات بين مندوبي المرشحين ومؤيديهم.

وقال الجيش اللبناني إن "إشكالا داخل أحد مراكز الاقتراع في منطقة البيرة- عكار، سرعان ما انتقل إلى خارج المركز، حيث قام أشخاص بالاعتداء على المركز".

وأضاف: "تدخلت دورية من الجيش وأطلق عناصرها النار في الهواء لفض الإشكال وإعادة الوضع إلى ما كان عليه".

وفي وقت سابق بعد انطلاق عمليات الاقتراع قال مراسلنا إن التيار الكهربائي انقطع في منطقة أحد مراكز الاقتراع بمدينة طرابلس، فيما صرحت وزارة الداخلية بأنها تعمل على حل هذه المشكلة.

كذلك اشتكت بعض الدوائر الانتخابية من نقص في أوراق الانتخاب.

وسجلت الانتخابات إقبالا كثيفا على المشاركة في الاقتراع في دائرتي بيروت الأولى والثانية وبلغت نسبة المشاركة حوالي 20% في حدود منتصف النهار.

وانطلقت عمليات الاقتراع عند السابعة صباحا في المحافظات الخمس، في 15 دائرة انتخابية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

المصدر: RT + وكالات