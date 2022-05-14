بوتين لمحمد بن زايد: انتخابك رئيسا للإمارات سيسهم في مواصلة تطوير علاقاتها مع روسيا

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، حاكم أبوظبي محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفا للرئيس الراحل خليفة بن زايد.

إقرأ المزيد

وأعرب بوتين في برقية بعث بها إلى الشيخ محمد اليوم السبت، ونشر نصها على موقع الكرملين، عن "تهانيه من صميم القلب" بمناسبة انتخاب حاكم أبوظبي رئيسا لدولة الإمارات، وتابع: "أنا على قناعة بأن أنشطتك في منصب رئيس الدولة ستسهم في مواصلة تطوير علاقات الصداقة والتعاون متبادل المنفعة في الاتجاهات كافة بين روسيا والإمارات".

وأعرب الرئيس الروسي عن أمله في "مواصلة الحوار البناء والعمل المشترك على المسائل الملحة المطروحة على الأجندة الثنائية والدولية" مع نظيره الإماراتي الجديدة، وتمنى له "النجاح وموفور الصحة والرفاهية".

المصدر: RT