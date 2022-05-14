دول أعلنت الحداد وتنكيس الأعلام حدادا على خليفة بن زايد

أعلنت عدة دول عربية، أمس الجمعة، عن تنكيس الأعلام حدادا على رئيس الإمارات الراحل، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

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وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تنكيس الأعلام مدة 40 يوما، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.

كما أعلنت كل من الكويت والأردن عن الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وتنكيس الأعلام وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام.

كذلك أعلن كل من لبنان والمغرب وسلطنة عمان والبحرين وموريتانيا عن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لـ3 أيام حدادا على الراحل.

فيما أعلنت الجزائر عن الحداد الوطني وتنكيس الأعلام ليومين، وفلسطين ليوم واحد.

من جهتها، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تعليق كافة الحفلات والعروض الترفيهية اعتبارا من أمس الجمعة وحتى الاثنين المقبل، حدادا على الراحل.

وقدم عدد من قادة الدول العربية والغربية تعازيهم للإمارات العربية المتحدة بعد إعلانها أمس الجمعة عن وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونعى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الراحل، وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خالص عزائه "لأسرة آل نهيان الكريمة وحكام وشيوخ وشعب دولة الإمارات الشقيقة".

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كما نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفاة رئيس الإمارات خليفة بن زايد، وأعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن أحر تعازيه لأسرة الراحل ولشعب الإمارات.

بدوره، قال ملك البحرين حمد بن عيسى إن الراحل "قضى عمرا حافلا بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها".

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الحداد الرسمي "على فقيد الأمة العربية والعالم الإسلامي وصديق لبنان الشيخ خليفة بن زايد".

وقدم كل من الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والملك المغربي محمد السادس، خالص التعازي للشعب الإماراتي في فقيدهم.

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وتولى الشيخ خليفة الحكم في الإمارات إثر وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في نوفمبر 2004، وفي يناير 2014 أصيب بجلطة، فترك إدارة شؤون إمارة أبو ظبي لأخيه الشيخ محمد بن زايد.

وشيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من شيوخ الإمارات جثمان الراحل الشيخ خليفة الذي توفي صباح أمس الجمعة عن عمر 73 عاما.

ووري جثمان الشيخ خليفة بن زايد الثرى في مقبرة البطين في أبوظبي.

المصدر: RT