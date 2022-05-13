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وكالة أنباء الإمارات: وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.. وتنكيس الأعلام 40 يوما

أخبار العالم العربي

وكالة أنباء الإمارات: وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.. وتنكيس الأعلام 40 يوما
خليفة بن زايد
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أفادت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الجمعة، بوفاة رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد عن عمر ناهز 73 عاما.

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ونقلت وكالة "وام" عن وزارة شؤون الرئاسة: "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو".

وأعلنت الوزارة عن الحداد الرسمي في البلاد وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة لمدة 40 يوما اعتبارا من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.

والشيخ خليفة هو الرئيس الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة والحاكم السادس عشر لإمارة أبوظبي، كبرى الإمارات السبع المكونة للاتحاد، والقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات، تولى رئاسة الدولة في 3 نوفمبر 2004 خلفا لوالده الشيخ زايد بن سلطان مؤسس الدولة.

المصدر: وام

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