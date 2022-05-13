لبنان.. إعلان الحداد الرسمي لـ3 أيام على رئيس دولة الإمارات

أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، الحداد الرسمي لمدة 3 أيام على رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد، الذي توفى عن عمر يناهز الـ73 عاما.

وقالت رئاسة الحكومة إن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أصدر مذكرة أعلن فيها "الحداد الرسمي على فقيد الأمة العربية والعالم الإسلامي وصديق لبنان، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى رحمته تعالى اليوم الجمعة.. وتُنكس الأعلام لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخه ولغاية يوم الأحد الواقع فيه 15/5/2022 ضمنا.

وأضافت المذكرة: "على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذه المناسبة الأليمة".

1/3 أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة هنا نصها:

يُعلن الحداد الرسمي على فقيد الامة العربية والعالم الإسلامي وصديق لبنان، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه 13 أيار 2022، ... — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) May 13, 2022

المصدر: RT