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إسرائيل تصادق على نحو 4500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

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إسرائيل تصادق على نحو 4500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
AP Maya Alleruzzo مستوطنات إسرائيلية
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صادقت اللجنة الإسرائيلية المعنية بالاستيطان على نحو 4500 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة اليوم الخميس، حسب صحيفة "هآرتس" العبرية.

ووافق المجلس الأعلى للتخطيط على إقامة 4427 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وتُعد المصادقة على 2791 منها نهائية.

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وحسب الصحيفة فإن تلك خطط المجلس التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية تهدف إلى "إضفاء الشرعية على بؤرتين استيطانيتين غير مصرح بهما في السابق، وهما "متسبيه داني" و"جفعات أوز فيجاون".

وانتقد أعضاء الكنيست اليساريون الأسبوع الماضي خطط بناء مستوطنات جديدة. ووصف عضو كنيست ميرتس غابي لاسكي ذلك بأنه "مخالف للقانون الدولي" وقال إنه يضر بآفاق المستقبل للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين.

المصدر: "هآرتس"

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